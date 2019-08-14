شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد 150 جنيها لكل مدرب لتفعيل مشروع التأمين على الحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد اتحاد الكرة مبلغ 150 جنيها يتم خصمها من كل مدرب لأندية الدورى الممتاز الجديد شهريا، حتى يتم تفعيل مشروع التأمين على الحكام.

ووجه اتحاد الكرة خطابا لجميع فروعه لإخطار الأندية التابعة لكل فرع، بضرورة توثيق عقود المديرين الفنيين والمدربين ومديرى الكرة بالاتحاد، ليتسنى لهم استخراج بطاقات دخول الملاعب فى الموسم الجديد 2019 / 2020، على أن يكون رسم توثيق العقد هو نسبة 3% من القيمة السنوية للتعاقد تسدد بخزينة الاتحاد عند التوثيق.

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وسيتم تشكيل لجنة لشئون المدربين تتولى النظر فى أى منازعات خاصة بالمدربين، ولن يسمح للمدير الفنى المتعاقد مع نادى وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع ناد آخر في المسابقة ذاتها، ويسمح له بالتعاقد مع ناد آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.. كما ستتم دراسة التأمين الكامل على جميع المدربين الموثق عقودهم بالاتحاد، وسيتم اخطار الأندية بلائحة المدربين ولن يسمح باستخراج البطاقة المعتمدة بدخول الملاعب إلا لمن تم توثيق عقده.