شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهى إجراءات إعارة ناصر ماهر لسموحة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى مسئولو النادى الأهلى خلال الساعات المقبلة إجراءات إعارة ناصر ماهر لاعب الفريق لسموحة، بعد الاتفاق على عودته من جديد للفريق السكندرى لمدة موسم، بعد رفض الإدارة الحمراء لمقترح إعارة اللاعب لمدة موسمين، بعدما طلب حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى ذلك.
واستقرت لجنة التخطيط بالأهلى على إعارة ناصر ماهر بعد النجاح فى التعاقد مع محمد مجدى قفشة صانع ألعاب بيراميدز، فى الوقت الذى تتجه النية لقيد أحمد حمدى بعد رفضه تمديد عقده والخروج للإعارة مجددًا.
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