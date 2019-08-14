اتحاد الكرة يغلظ الحد الأدنى لعقوبة الاعتداء على الحكام إلى الإيقاف 6 مباريات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة بالاتفاق مع لجنة الحكام الجديدة تغليظ عقوبة الاعتداء على الحكام خلال مباريات الدورى الممتاز الجديد الذى ينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل.

وقررت لجنة المسابقات تغليظ الحد الأدنى لعقوبة الاعتداء على الحكام، إلى الإيقاف 6 مباريات فى الدورى الجديد بدلاً من 4 فقط، كما كان الحال فى اللائحة الخاصة بالدورى الماضى.. وترغب لجنتا المسابقات والحكام فى ردع أى مسئول أو لاعب يتعدى على الحكام فى الموسم الجديد خاصة بعد تزايد احتمالات عودة الجماهير فى الدورى الجديد، لذا قررت اللجنة تغليظ عقوبات الخروج عن النص.

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وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة، قررت تجهيز 50 حكمًا لإدارة مباريات الدورى الممتاز الجديد، خاصة بعد تمسك اللجنة بعدم الاستعانة بحكام أجانب فى الدورى المقبل، بعكس الحال بالدورى الماضى.. وكشف مصدر باللجنة عن أن لجنة الحكام ستجهز 40 حكمًا لإدارة مباريات الدورى الممتاز بجانب 10 آخرين سيكونون على أهبة الاستعداد وجاهزون تمامًا للمباريات وسيتم منحهم الفرصة فى الممتاز "ب"، بحيث يتم الاستعانة بهم فى أى وقت مع الحكام الـ40 الأساسيين.