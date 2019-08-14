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اختبار طبى أخير لمحمود علاء لتحديد موقفه من مواجهة بطل الصومال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم، الأربعاء، محمود علاء مدافع فريق الزمالك لاختبار طبى أخير من أجل تحديد موقفه من مواجهة ديكاداها بطل الصومال، المقرر له يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ 64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

 

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وكان يعانى محمود علاء من ارتجاج خفيف فى المخف منذ مشاركته أمام الأهلى فى لقاء ختام الموسم، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى موقف اللاعب من مواجهة ديكاداها عقب الاختبار الطبى الذى سيخضع له.

 

 

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