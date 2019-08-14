استبعاد دياز وفيريرا من الصورة.. الزمالك يعلن عن المدرب الجديد

يعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مؤتمراً صحفياً اليوم الأربعاء، بمقر النادى بميت عقبة للكشف عن المدير الفني الجديد لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة خلفاً لخالد جلال الذى تمت إقالته عقب خسارة لقب الدورى العام والهزيمة من الأهلى فى الجولة الأخيرة بهدف دون رد.

وتقلص عدد المرشحين لقيادة القلعة البيضاء عقب فشل المفاوضات بشكل رسمى مع الأرجنتينى دياز بسبب عدم الاتفاق على بنود العقد بعد تمسك المدرب بوضع شرط جزائى بقيمة 6 أشهر من راتبه، والتوقيع لمدة موسمين وهو ما رفضه الأبيض، ووجه له الشكر.

وخرج من الصورة أيضاً البرتغالى جيسفالدو فيريرا لظروف صحية، لبيقى منصب المدير الفنى للأبيض بين الإسبانى تيتو جارسيا، والصربى فالدان ميلويفيتش، والبرتغالى باتشيكو، والإسبانى خوان رامون لوبيز، والفرنسى نيكولا ديبوى.