خطوة واحدة تفصل انتقال “مارسيلو” الأهلي إلى النادي الإسماعيلي

كشف مصدر داخل أروقة النادي الإسماعيلي عن تفاصيل مفاوضات النادي لضم حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. وقال المصدر: “المحادثات بدأت بعد خروج اللاعب من قائمة الأهلي الأفريقية، واللاعب أخطرنا بوجود عرض خليجي، وفي حال فشل انضمام اللاعب إلى نادي الخليجي سينضم إلينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية”. وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع حسين السيد ظهير أيسر الفريق، لمناقشة العروض التى تلقاها اللاعب فى الفترة الأخيرة، لحسم موقفه والخروج على سبيل الإعارة فى الموسم المقبل، بعد رفض اللاعب البقاء والتمسك بالرحيل بجانب رفع اسمه من القائمة الأفريقية التى تم إرسالها مؤخراً وذلك بسبب الاعتماد كليا على اللاعب التونسي علي معلول.

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