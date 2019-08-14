الأهلي يوافق على رحيل علي معلول ولكن بشرط وحيد

حرص الجهاز الفنى للنادي الأهلي بقيادة لاسارتي، على احتواء غضب التونسى على معلول وذلك بعد رفض رحيله للدورى السعودى بمقابل مالى كبير بعد اهتمام أحد أندية السعودية بالحصول على خدماته وتقديم عرض ضخم للغاية لمسئولى الأحمر لكن الأمر تم رفضه.
وطلب الجهاز الفنى من اللاعب التركيز فى الوقت الحالى مع الفريق، موضحا صعوبة التفريط فى خدماته، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية للفريق فى الوقت الحالي.
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