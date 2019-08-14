رياضة | فشل اتفاق برشلونة وباريس بشأن نيمار.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فشل اتفاق برشلونة وباريس بشأن نيمار.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد أمس اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بين إداراتي باريس سان جيرمان وبرشلونة لبحث مسألة ضم نيمار إلى "كامب نو" مجدداً بعد أبدى رغبته في العودة إلى الدوري الإسباني.

وقالت قناة "RMC" الفرنسية أن باريس يقدر نيمار بـ 250 مليون، ونادي برشلونة قد عرض لاعبين لتخفيض الطلبات من أجل تسهيل عملية انتقال البرازيلي.

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