رياضة | تعرف على طلبات باريس سان جيرمان للإستغناء عن نيمار لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على طلبات باريس سان جيرمان للإستغناء عن نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام عالمية بأن المفاوصات بين برشلونة وباريس سان جيرمان مازالت مستمرة من أجل التوصل لاتفاق نهائي لانتقال نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت وسائل الإعلام أن باريس سان جيرمان طلب التعاقد مع سيميدو وكوتينيو بالإضافة إلى 50 مليون يورو من أجل إتمام صفقة نيمار.

وأشارت وسائل الإعلام إلى إمكانية رحيل نيمار إلى برشلونة على سبيل الإعارة مع أحقية شراؤه في الصيف المقبل وراد، كما أنه من المحتمل رحيل فيليب كوتينيو نجم برشلونة لفريق آخر.