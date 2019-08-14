شكرا لقرائتكم ثنائي الاسماعيلي الجديد ينتظمان في تدريبات الفريق بمعسكر 6 اكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر الثنائى محمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد فى تدريبات الإسماعيلى للمرة الأولى اليوم الاربعاء فى معسكر الدراويش بمدينة 6 أكتوبر. وتعاقد الإسماعيلى مع محمد حمدى زكى من صفوف سموحة بينما ضم إبراهيم أبو اليزيد من صفوف الداخلية. وحالت إجازة العيد التى حصل عليها الدراويش لمدة ثلاثة أيام من ظهور اللاعبين فى تدريبات الإسماعيلى. Advertisements وينتظم لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى فى معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر فى الفترة من اليوم وحتى 24 من نفس الشهر ، ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولتى الدورى المحلى وكأس محمد السادس “البطولة العربية” للأندية الأبطال. ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثنائي الاسماعيلي الجديد ينتظمان في تدريبات الفريق بمعسكر 6 اكتوبر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.