شكرا لقرائتكم الزمالك ضد ديكاداها .. محمود علاء يخضع لاختبار طبى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع اليوم، الأربعاء، محمود علاء مدافع فريق الزمالك لاختبار طبى أخير من أجل تحديد موقفه من مواجهة ديكاداها بطل الصومال، المقرر له يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ 64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.
كان محمود علاء يعانى من ارتجاج خفيف فى المخف منذ مشاركته أمام الأهلى فى لقاء ختام الموسم، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى موقف اللاعب من مواجهة ديكاداها عقب الاختبار الطبى الذى سيخضع له.
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