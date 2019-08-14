شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا بأكتوبر لمدة 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم اليوم الأربعاء لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى فى معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر حتى 24 من أغسطس الجارى، ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولتى الدورى المحلى وكأس محمد السادس “البطولة العربية” للأندية الأبطال.

وحدد الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة محمود جابر مواعيد ثلاثة مباريات ودية تقام فى معسكر أكتوبر، بحيث يواجه بتروجت فى 16 أغسطس ثم حرس الحدود فى 19 من نفس الشهر ثم كوكاكولا 20 أغسطس على أن تقام مباراة ودية رابعة فى 24 أغسطس مع أحد أندية الدورى الممتاز لم يتحدد طرفها حتى الآن.

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ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الآن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلاً من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.