شكرا لقرائتكم خبر عن «أزارو».. ما بين إهدار الفرص السهلة والغزارة التهديفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبقى المهاجم المغربى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، وليد أزارو، مثيرا للجدل داخل المستطيل الأخضر، فعلى الرغم من السرعة والقوة والذكاء الكبير فى التحرك نحو مرمى المنافس وخلق مساحات لنفسه، إلا أن اللمسة الأخيرة وإهدار الفرص السهلة السانحة للتهديف هما أكثر ما يعيب المهاجم الأهلاوى.

ومع ذلك وعلى الرغم من كثرة إهدار أزارو للفرص السهلة، إلا أن اللاعب تمكن من الوصول للهدف رقم 40 خلال مسيرته مع الأهلى فى كل البطولات على مدار موسمين.

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أزارو سجل هدفين فى رباعية الأهلى أمام اطلع بره، بطل جنوب السودان، فى ذهاب دور الـ64 لرابطة دورى أبطال أفريقيا، ليصبح فى الترتيب السابع من حيث الهدافين التاريخيين لفريقه فى بطولات الأندية الأفريقية برصيد 13 هدفاً، وهى القائمة التى يتصدرها محمود الخطيب، رئيس النادى الحالى برصيد 37 هدفاً، وتخطى أزارو كلا من عبدالله السعيد وعلاء إبراهيم صاحبى الـ12 هدفاً، متساوياً مع الثنائى طاهر أبوزيد، مارادونا النيل، والحاوى وليد سليمان. ويفصل أزارو هدفان ليتساوى مع أيمن شوقى، صاحب الـ15 هدفاً فى مسيرته مع الأهلى ببطولات الأندية الأفريقية و4 أهداف لمعادلة أهداف الأسطورة حسام حسن و5 على التساوى مع كل من الأنجولى أمادو فلافيو ومحمد بركات صاحبا الـ18 هدفاً. ونجح أزارو فى تسجيل 18 هدفاً مع الأهلى بالدورى فى أول موسم يشارك فيه بالقميص الأحمر 2017-2018 حاصلاً على لقب هداف الدورى المصرى الممتاز.

وانتقل المهاجم المغربى من فريق الدفاع الحسنى الجديدى للقلعة الحمراء فى صيف ٢٠١٧ ويستمر للموسم الثانى على التوالى فى قيادة خط هجوم الفريق الأهلاوى.

أزارو نجح خلال 80 مباراة له فى مشواره مع الأهلى من تسجيل 40 هدفاً، بنسبة تبلغ 0.5 هدف فى المباراة الواحدة بواقع 24 بالدورى و13 بدورى الأبطال وهدف فى كل من كأس مصر والسوبر المصرى والبطولة العربية، بينما قام اللاعب بصناعة 16 هدفاً لزملائه بواقع 9 بالدورى و7 بدورى الأبطال.

صاحب الـ24 عاماً، والذى خاض 4 مباريات دولية بقميص منتخب أسود الأطلس، يمتلك فى سجله الكروى مع جميع الأندية التى لعب بقميصها 53 هدفاً فى 115 مباراة، بالإضافة إلى صناعة 25 هدفاً، فى الوقت الذى يخلو كشف حساب أزارو على المستطيل الأخضر من البطاقات الحمراء، مكتفياً بالحصول على 14 بطاقة باللون الأصفر.