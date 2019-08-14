شكرا لقرائتكم معسكر للذئاب في كرواتيا 26 أغسطس الجاري استعدادا للدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على تحديد يوم 26 أغسطس الجاري للسفر إلى كرواتيا للدخول في معسكر اعداد خارجي، حيث أنهى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اجراءات السفر، وذلك بعد الانتهاء من معسكري الأسكندرية والجبل الأخضر في إطار الاستعدادات للدوري الجديد المقرر انطلاقه في سبتمبر المقبل.

ويعود لاعبو المقاولون العرب إلى التدريبات بعد غد الخميس بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى التي حصلوا عليها لمدة 4 أيام بدأت الأحد الماضي، حيث يعمل عماد النحاس على رفع الحمل البدني للاعبين لتحسين الللياقة البدنية، بالإضافة إلى التدريب على الجمل بعض الجمل الفنية، حيث يطمح مدرب ذئاب الجبل في انطلاقه قوية للفريق بالموسم الجديد لحجز مقعداً في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات الأفريقية.

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ومن المرتقب أن يخوض فريق المقاولون العرب ثلاث مباريات ودية على الأكثر خلال معسكره في كرواتيا، بعد أن لعب ذئاب الجبل مباراتين وديتين أمام الجبلين السعودي وعجمان الإماراتي في معسكر الفريق بالجبل الأخضر .