شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة أفريقيا للدراجات: سعر الواحدة يتجاوز 40 ألف جنيه ونحتاج رعاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت البطلة المصرية ابتسام زايد المتوجة مؤخراً بكأس أفريقيا للدراجات، عن تكلفة ممارسة اللعبة ومكاسبها.

أكدت إبتسام لـ ”الخليج 365”، لا أريد أن أشير إلى الدور الذي يلعبه معنا الاتحاد المصري للدراجات برئاسة دكتور وجيه عزام، ففي بعض الأحيان ينفق على سفرنا من أمواله الشخصية، حتى لا نتأخر على المشاركة في البطولة وكذلك مدربنا في المنتخب، لكننا نعاني بسبب عدم وجود رعاة بالرغم من البطولات التي نحققها ونحن لسنا أقل من لعبة أخرى ليتجاهلنا الرعاة.

أضافت إبتسام،"شراب الدراجة فقط يتجاوز الـ 300 جنية مصري، حذاء الدراجات يتخطى الـ 800 دولار، اللعبة تكلفتها مرتفعة جدا ونصرف على أنفسنا من أموالنا الشخصية، نضطر لشراء عجل التمرين الشخصي الذي تبدأ أسعاره من 40 ألف جنيه".