شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يطير إلى كرواتيا 26 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على تحديد يوم 26 أغسطس الجارى للسفر إلى كرواتيا للدخول فى معسكر إعداد خارجي، حيث أنهى مجلس إدارة نادى المقاولون العرب إجراءات السفر، وذلك بعد الانتهاء من معسكرى الإسكندرية والجبل الأخضر فى إطار الاستعدادات للدورى الجديد المقرر انطلاقه فى سبتمبر المقبل.

ويعود لاعبو المقاولون العرب إلى التدريبات بعد غدٍ الخميس بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى التى حصلوا عليها لمدة 4 أيام بدأت الأحد الماضي، حيث يعمل عماد النحاس على رفع الحمل البدنى للاعبين لتحسين اللياقة البدنية، بالإضافة إلى التدريب على الجمل بعض الجمل الفنية، حيث يطمح مدرب ذئاب الجبل فى انطلاقه قوية للفريق بالموسم الجديد لحجز مقعد فى المربع الذهبى من أجل المشاركة فى البطولات الأفريقية.

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ومن المرتقب أن يخوض فريق المقاولون العرب ثلاث مباريات ودية على الأكثر خلال معسكره فى كرواتيا، بعد أن لعب ذئاب الجبل مباراتين وديتين أمام الجبلين السعودى وعجمان الإماراتى فى معسكر الفريق بالجبل الأخضر .