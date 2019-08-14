شكرا لقرائتكم خبر عن الشاذلي يبحث عن صفقات مميزة فى مياه البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مجلس إدارة مياه البحيرة برئاسة محمد عقدة ومعه أعضاء لجنة الكرة وبالتنسيق مع الجهاز الفنى الجديد بقيادة أحمد الشاذلى ومحمد صديق نائب الرئيس والمشرف العام على الكرة فى تدعيم صفوف الفريق الأول فى عدة خطوط بصفقات قوية مميزة، لسد المراكز الشاغرة بصفوفه وذلك فى إطار تدعيم الفريق بالشكل ليكون جاهزًا لخوض منافسات دورى القسم الثانى بالموسم الكروى الجديد . ويسعى مجلس إدارة نادى مياه البحيرة فى إبرام صفقات جديدة مميزة تصنع الفارق وترضى طموحات الجماهير البحراوية بالتواجد فى المنافسة بقوة على الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة بالموسم الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشاذلي يبحث عن صفقات مميزة فى مياه البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.