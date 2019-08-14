شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لـ ديكاداها بطل الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل اليوم، الأربعاء، فريق الزمالك بقيادة طارق يحيى المدير الفنى المؤقت، معسكرًا مغلقًا فى أحد فنادق منطقة برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، المقرر له يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ 64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريباته الجماعية فى الثامنة مساء اليوم على ملعب النادى بميت عقبة، ثم التوجه إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر الإعداد للبطل المجهول.

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واستقر الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى على خوض تدريب وحيد غدًا الخميس، على ملعب الرئيسى للمباراة، وسيشهد هذا المران ظهور ملامح التشكيل النهائى الذى سيخوض به الزمالك مواجهة ديكاداها، فضلاً عن تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية التى ستطبق خلال المباراة.