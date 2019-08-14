رسميًا .. إيقاف أحمد زيزو 4 مباريات بعد طرده في قمة الأهلي والزمالك



قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، ايقاف احمد سيد زيزو لاعب الزمالك 4 مباريات وتغريمه 5 الاف جنيه، بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكم المجري كاراكو، والذي ادار قمة الاهلي والزمالك في ختام الدوري الموسم الماضي. كاراكو، والذي ادار قمة الاهلي والزمالك في ختام الدوري الموسم الماضي. وكان حكم المباراة طرد اللاعب نتيجة قيامه بدفعه، اعتراضًا على أحد قراراته داخل الملعب، وبذلك يفقد الزمالك جهود زيزو خلال الـ4 مباريات المحلية المقبلة للفريق. على أحد قراراته داخل الملعب، وبذلك يفقد الزمالك جهود زيزو خلال الـ4 مباريات المحلية المقبلة للفريق. والجدير بالذكر أن الأهلي فاز بالقمة بهدف دون رد سجله اللاعب التونسي علي معلول بعد خطأ من عماد السيد حارس الزمالك.

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