رياضة | ميسي يقود برشلونة في افتتاح الدوري في حالة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يقود برشلونة في افتتاح الدوري في حالة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية بأنه من المحتمل أن يشارك ليونيل ميسي نجم برشلونة في أول مباريات البلوجرانا الأحد المقبل أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني



وأفاد خافي ميغيل الصحفي بصحيفة آس الإسبانية بأنه إذا سار كُل شيء على ما يرام فإن ميسي سيتدرب مع الفريق يوم الخميس المقبل.



يذكر أن الدوري الإسباني سيبدأ السبت المقبل ويسابق ميسي الزمن للتعافي من إصابته للحاق بمباريات برشلونة في الليجا.