رياضة | تعرف على ملعب فودافون أرينا الذي يستضيف السوبر الأوروبي



- يقع ملعب فودافون بارك بجانب القصر الشهير دولماباهتش ساري الذي سكنه سلاطين عثمانيون في أزمنة مختلفة وهو الآن مفتوح للزوار على رغم من وجود مكتب رئيس الوزراء في جزء منه.



- يحتوي ملعب فودافون بارك على نظام مزارب سيتم من خلالها تجميع مياه الأمطار والثلوج وتخزينها لاستخراج الطاقة الكهربائية وبذلك سيكون أول ملعب صديقٍ للبيئة في البلاد، كما تم تجهيز الملعب أيضاً بنظام التدفئة والتبريد الذي سيستخدم الطاقة المستخرجة من المياه والثلوج المجمعة بحيث سيكون بإمكان الجمهور الحضور إلى الملعب في كل الفصول.



- في 10 ديسمبر 2016، انفجرت قنبلتان خارج الملعب مما أدى إلى مقتل 46 شخصًا على الأقل منهم 38 من ضباط الشرطة و8 مدنيين وإصابة 136 شخص. وقع الانفجار الأول والأكبر في حوالي الساعة 7:30 مساءً عقب فوز بشكتاش على بورصا سبورت بهدفين مقابل هدف في الدوري التركي الممتاز. كان عدد القتلى المدنيين أقل لأن الجماهير كانت قد غادرت بالفعل الملعب بعد المباراة. كما ذكر شهود عيان أنهم سمعوا صوت إطلاق نار بعد الانفجاراين. صرح مصدر مسئول أن الانفجار الأول نتج عن سيارة كانت تسير وانفجرت في منطقة كانت تابعة لقوات الشرطة عند مخرج الاستاد ويبدو أن حافلة شرطة مكافحة الشغب كانت الهدف وقال المصدر المسئول أن الشخص الذي قبضت عليه الشرطة في متنزه ماكا انتحر من خلال إطلاق متفجرات بعد لحظات.