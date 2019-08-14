نيمار يكشف موعد مشاركته الأولي في صفوف برشلونة

أصبح نادي برشلونة علي أعتاب حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الصحفي الاسباني الشهير "بيبي استرادا" في تصريحات اليوم، أن البرازيلي نيمار أصبح قريبًا بشدة من الإنتقال لصفوف نادي برشلونة بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وأكد "استرادا" أن نيمار سوف يشارك مع برشلونة لأول مرة في الجولة الثالثة من الدوري الاسباني أمام فريق أوساسونا والمقرر لها 31 أغسطس الجاري.

وكان نادي برشلونة قدم عرضًا جديدًا لباريس سان جيرمان لضم نيمار مقابل 100 مليون يورو بالإضافة للثنائي راكيتيتش وفيليب كوتينيو، وينتظر مسؤولي البارسا رد النادي الباريسي بخصوص العرض الجديد.

يذكر أن نيمار رحل عن برشلونة عام 2017 وانتقل لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.