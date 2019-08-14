شكرا لقرائتكم معسكر مغلق للزمالك ببرج العرب استعدادا لمواجهة بطل الصومال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل اليوم، الأربعاء، فريق الزمالك بقيادة طارق يحيى المدير الفنى المؤقت، معسكر مغلق فى أحد فنادق منطقة برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، المقرر له يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ 64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريباته الجماعية فى الثامنة مساء اليوم على ملعب النادى بميت عقبة، ثم التوجه إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر الاعداد للبطل المجهول.

واستقر الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى على خوض تدريب وحيد غدًا الخميس، على ملعب الرئيسى للمباراة، وسيشهد هذا المران ظهور ملامح التشكيل النهائى الذى سيخوض به الزمالك مواجهة ديكاداها، فضلاً عن تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكة التى ستطبق خلال المباراة.