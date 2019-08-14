Battle start – اليوم الاربعاء 14-8-2019 مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبي...

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبي من خلال ملعب فودافون أرينا يلتقي الأربعاء 14-8-2019 ليفربول وتشيلسي في إطار مباريات نهائي كأس السوبر الأوروبي وسوف نقدم لكم موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في هذه البطولة بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة وخصوصًا القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقناة الناقلة ⚽ نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

وقد تمكن ليفربول من الفوز على نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي، والتي كانت من خلال ملعب آنفيلد، وبهذا يكون ليفربول هو الحاصل على المركز الثاني بعد مانشستر سيتي، أما تشيلسي فقد استطاع أن يفوز على أرسنال في المباراة النهائية في الدوري الأوروبي واستطاع أن يحصل على اللقب، وفي الفترة الأخيرة استطاع تشيلسي أن يخوض عدة مباريات ودية استعدادًا للدوري الإنجليزي، وسوف نتابع المباراة الأربعاء 14-8-2019 في الأوقات التالية:

تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية العراق، والأردن، ولبنان، وسوريا، وفلسطين.

تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي

تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش

تمام الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب.

وسوف تنقل المباراة من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي beIN SPORTS HD 1 وسوف يتم التعليق من خلال المعلق التونسي عصام الشوالي.

ليفربول و تشيلسي في السوبر الأوروبي .. ما قبل المعركة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

ARENA SPORT 1 : تبث على القمر البلغاري 1.9 شرق ، عبر التردد 12380 – معدل الترميز 30000- الاستقطاب افقي H .

Varzish Sport HD : تبث علي القمر ياه سات 52 شرق، عبر التردد 11785 – الاستقطاب أفقي H – معدل الترميز 27500 .

IRIB TV 3 : تبث على بدر سات 26 شرق، عبر الترددات التالية ::

التردد 12265 – معدل الترميز 30000 – الاستقطاب افقي H

التردد 11881 – معدل الترميز 30000 – الاستقطاب افقي H .

التردد 11900 – معدل الترميز 27500 – الاستقطاب راسي V .

التردد 12265 – معدل الترميز 30000 – الاستقطاب افقي H التردد 11881 – معدل الترميز 30000 – الاستقطاب افقي H . التردد 11900 – معدل الترميز 27500 – الاستقطاب راسي V . CBC SPORT HD : تبث علي القمر الأذاري 46 شرق، عبر التردد 11135 – الاستقطاب أفقي H – معدل الترميز 27500 .

القنوات المشفرة الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي