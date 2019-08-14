4 لاعبين رفضوا أداء دور" ضيف الشرف" فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم انتمائهم لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى رفض 4 لاعبين بالفريق الأول للمارد الأحمر لعب دور "ضيف الشرف" فى القلعة الحمراء بعد تكدس النجوم فى الفريق خلال الميركاتو الصيفى الجاري.

عمرو جمال، إسلام محارب، أحمد ياسر ريان، ومؤمن زكريا 4 لاعبين تخرجوا من قطاع الناشئين بالنادى الأهلى وتربوا على مبادئ القلعة الحمراء إلا أنهم رفضوا البقاء داخل النادى فى ظل عدم وجود دور واضح لهم مع الفريق الأول.

عمرو جمال

مهاجم النادى الأهلى والذى قضى موسما كاملاً على الهامش مترقبًا أن يتم قيده فى قائمة الفريق بعدما استقر طويلاً على قوائم الانتظار، ورغم تعاقب المدربين لم يحصل على فرصة للقيد والمشاركة، الأمر الذى دفع الغزال للبحث عن نادٍ جديد فى رحلة البحث عن التألق.

مؤمن زكريا

كان مؤمن زكريا الجناح الأيسر للقلعة الحمراء الأكثر إثارة للجدل فى الفترة الأخيرة، فبعد أن تم استبعاده من القائمة الأفريقية للأهلى بدأ زكريا فى نشر التغريدات الغامضة تجاه مسئولى قطاع الكرة والتى أكدت أن اللاعب يرفض البقاء فى القلعة الحمراء حالة استبعاده من الحسابات الفنية، خاصة أن مؤمن ينتظر القيد فى قائمة الأهلى منذ يناير الماضى بعد فسخ تعاقده مع أحد السعودي.

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إسلام محارب

انتقل إسلام محارب رسميًا إلى نادي الجونة بعد تهميشه بشكل تام في الفريق الأول منذ تولي مارتن لاسارتي الإدارة الفنية للفريق الأحمر فلم يشارك محارب سوى في 12 مباراة مع الأهلي في الموسم الماضي صنع هدفين ولم يسجل.

أحمد ياسر ريان

مد أحمد ياسر ريان إعارته من الأهلى إلى الجونة لموسم إضافى بعدما وصل اللاعب لمستوى مميز فى مركز المهاجم الصريح خلال الموسم الماضى مع الفريق الساحلي، ورفض ريان العودة للأهلى فى ظل تواجد وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن حيث من المرجح أن تحال أوراق اللاعب الشاب إلى الدكة حال تواجده فى القلعة الحمراء.