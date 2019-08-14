شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلائع الجيش يستأنف تدريباته بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستأنف اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس تدريباته فى تمام الخامسة مساء على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعدادًا للموسم الجديد.

وكان سيرجيو فارياس قد منح لاعبى فريقه إجازة أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعدادًا للموسم الجديد.

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وأقام طلائع الجيش معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية استعدادًا للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الاماراتى وديًا وفاز عليه بثلاثية دون رد، ثم دخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية مع الانصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد .

وتعاقد طلائع الجيش مع 7 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ومحمود سامى من سموحة واستعارة أحمد علاء من الأهلى فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالإضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل.