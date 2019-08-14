شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء عبد الصمد يقرر تصعيد ثنائى الداخلية إلى الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر ضياء عبد الصمد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الداخلية، قيد اللاعب إبراهيم ياسين فى قائمة الفريق، خاصة بعد إلغاء مسابقة 97 للناشئين.

وأكد عبد الصمد فى تصريحات خاصة أنه قرر أيضًا تصعيد كريم سعيد من قطاع الناشئين لتدعيم مركز صانع الألعاب قبل انطلاق الموسم الجديد بدورى القسم الثاني.

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ويخوض الداخلية 4 مباريات ودية فى أغسطس الجارى حيث يلتقى الداخلية مع حرس الحدود فى 18 أغسطس، ثم الإنتاج الحربى فى الـ19 من نفس الشهر، على أن يلتقى الداخلية مع كل من فاركو والأولمبى يومى فيما بعد.

وكان الداخلية قد أنهى المعسكر الأول فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، الذى أقيم فى برج العرب واستمر لمدة شهر قبل عيد الأضحى المبارك، حيث حصل اللاعبون على إجازة لمدة 3 أيام، على أن يعود الفريق غدًا الأربعاء لمواصلة التدريبات.