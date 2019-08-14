شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يستأنف تدريباته بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم الأربعاء فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لاستئناف تدريباته على استاد المصانع الحربية استعدادًا للموسم الجديد. ومنح مختار مختار لاعبى فريقه إجازة 4 أيام للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع أسرهم . وحذر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لاعبيه فى الإفراط بتناول اللحوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. Advertisements وأكد الجهاز الفنى أن سيتم فرض غرامات على لاعبيه حال ثبوت تعرضهم لزيادة فى الوزن وهو ما يؤثر على لياقتهم البدنية بشكل كبير. ومن المقرر أن يخضع اللاعبون لقياسات وزن عقب العيد للوقوف على مدى التزامهم بالتعليمات. وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه عجمان الاماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف

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