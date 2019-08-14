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مغاربة الزمالك.. "على كل شكل ولون"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المغاربة المحترفين فى صفوف نادى الزمالك على كل شكل ولون على صعيد الأداء والفنيات حتى الأزمات المرتبطة بالقيد أو الرحيل.

وشهدت الفترة الأخيرة عددًا من الأحداث المختلفة للمحترفين المغاربة فى الزمالك نرصدها كالتالى:

تألق بن شرقى سريعًا
 

استطاع المغربى أشرف بن شرقى  خطف الأنظار والأضواء سريعًا بعدما نجح فى إحراز هدف فى لقاء الزمالك الودى أمام المتحدة الذى شهد فوز الأبيض 4/1، بالإضافة إلى أنه صنع العديد من الفرص السهلة لزملائه بالفريق.

ورغم الفترة القصيرة التى قضاها أشرف بن شرقى داخل صفوف الزمالك إلا أنه نجح فى الانخراط سريعًا مع زملائه.

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أوناجم يبدأ مشواره مع الأبيض بأزمة قيد

يبدو أن محمد أوناجم كانت تنتظره أزمة القيد منذ الوهلة الأولى فى صفوف الأبيض، بعدما تلقى الزمالك تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن اللاعب لن يتمكن من المشاركة فى الأدوار التمهيدية للأبيض فى البطولة الأفريقية، بسبب عدم قيده فى فترة القيد الأولى، لتواجده فى قائمة الوداد فى نفس الوقت الذى كان يسجله فيه الفريق الأبيض فى قائمته بعد ضمه من الفريق المغربى بشكل رسمى لمدة 3 مواسم، وكان من اللازم أن يتم رفع اسمه من قائمة الوداد قبل تسجيله فى قائمة الأبيض.

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خالد بوطيب على رادر الرحيل

أصبح المهاجم المغربى خالد بو طيب على وشك الرحيل فى ظل تكثيف مجلس إدارة نادى الزمالك من محاولاته للتخلص من  اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للاستفادة من مكانه بمهاجم أفريقى سوبر يقود الخط الأمامى للقلعة البيضاء.

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وفشلت جميع المحاولات لتسويق بوطيب داخل مصر بسبب المغالاة فى الراتب المالى الذى يحصل عليه اللاعب حيث رفضت أندية سموحة والمقاصة والإسماعيلي والمقاولون وإنبي الحصول على خدماته.

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حميد أحداد إعارة بفرمان زملكاوى

بينما نجح الزمالك فى تسويق حميد أحداد مؤخرًا لينضم إلى فريق الرجاء بعد الموافقة على إعارته للنادى المغربى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة فى ظل الأداء المتواضع الذى قدمه مع الأبيض الموسم الماضى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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