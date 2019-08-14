شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الكاميرون بالبطولة الإفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم منتخب سيدات السلة مع نظيره الكاميرون فى مباريات دور الـ 16 بالبطولة الأفريقية المقامة بالسنغال وتستمر حتى 18 أغسطس الجارى. كان منتخب مصر قد خسر أولى المباريات أمام كوت ديفوار بنتيجة 71/67 وثانيها أمام السنغال بنتيجة 47/85. Advertisements ويقع منتخب الفراعنة بالمجموعة الأولى بجانب السنغال وكوت ديفوار . وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى.

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