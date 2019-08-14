شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد فى مواجهة سلوفينيا فى دور الـ16 بكأس العالم فى مقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى الثانية ظهر اليوم الأربعاء، منتخب ناشئي كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد نظيره السلوفينى فى إطار دور الـ 16 بكأس العالم المقام فى مقدونيا .

ويسعى منتخب ناشئي اليد إلى تحقيق الفوز فى هذه المواجهة من أجل منافسة الـ8 الكبار والدخول فى المربع الذهبى لتحقيق مركز يليق بمكانة مصر فى ظل التألق التى تشهده كرة اليد المصرية .

ويعول الجهاز الفنى للمنتخب أمال عريضة على اللاعبين أصحاب المهارات خاصة أحمد هشام الحاصل على لقب الأفضل فى لقاءين أمام السويد والمجر فى الدور الأول وحسن قداح ومعهم حارس المرمى عبد الرحمن حميد .

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يفرض الجهاز الفنى للمنتخب السيطرة على اللاعبين من أجل التركيز عن طريق سحب الهواتف ومنحها لهم فى أوقات مخصصة للاطمئنان على أسرهم مع انضباط مواعيد الخلود إلى النوم وفقا للبرنامج اليومى للمنتخب .

وحصل منتخب ناشئي كرة اليد على راحة أمس بعد ختام الدور الأول الذى شهد تصدر أحفاد الفراعنة للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط.

وشهد مشوار ناشئين اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32/29 قبل الخسارة من فرنسا 28/24 ثم الفوز على تايوان 36/25 ثم كندا 47/20 وأخيرًا المجر 31/24 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.