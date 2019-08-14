شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تأهيل عبد الله جمعة وعودة طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الزمالك بقيادة طارق يحيى، استعداداته لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وشهد مران الزمالك الجماعى الذى أقيم اليوم الثلاثاء، عودة طارق حامد لاعب الوسط للمشاركة بشكل طبيعى فى التدريب بعد الراحة السلبية التى حصل عليها أمس الإثنين، فضلاً عن عودة الدولى التونسى فرجانى ساسى بعد انتهاء إجازته.

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وخاض عبد الله جمعة تدريبات تأهيلية، ولم يشارك في التدريبات الجماعية حيث حصل على راحة من المران، في ظل رغبة الجهاز الفني في وضع برنامج تأهيلي لللاعب لزيادة معدلات لياقته البدنية.

كما قاد أيمن طاهر مدرب حراس المرمى تدريبات خاصة للثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، شمل التدريب على سرعة رد الفعل والمرونة الجسدية وظهر الحماس والتحدى بين الثلاث حراس.