تصريحات الثلاثاء.. سبب تراجع دياز واعتذار فيريرا عن تدريب الزمالك.. و قصة "ميساء العباسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019.
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