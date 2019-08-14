ملف الثلاثاء.. "الحلم السعودي".. وموقف إنساني لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء
بالفيديو.. الهلال السعودي يعبر لربع نهائي دوري أبطال آسيا بتجاوز الأهلي
دوري الأبطال.. تأهل صعب لأياكس.. وبورتو وبازل وسيلتيك يودعون
تقرير.. "الحلم السعودي" يُحاصر تشافي في دوري أبطال آسيا
بالفيديو: موقف إنساني لمحمد صلاح مع أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة
استعداداً لبيراميدز.. لاسارتي يدرب الأهلي على التسديد
مران الزمالك.. انتظام ساسي و زيزو.. مشاركة حامد.. وتأهيل جمعة
صفقة نيمار.. برشلونة يستعد بأكثر من سيناريو.. وباريس ينتظر "حرب" ريال مدريد
بالفيديو.. صلاح يبحث عن هدفه السادس أمام تشيلسي
بتفويض مثير للجدل.. فيفا يوجه صدمة لكبار أفريقيا
"ضعف الثمن مقابل إعادة الشراء".. تفاصيل عقد الأهلي والجونة في صفقتي محارب وبركات
على رأسهم صلاح.. ليفربول يعلن قائمته استعدادًا لمواجهة تشيلسي بالسوبر الأوروبي
أبرزهم تشيلسي وأرسنال.. ليفربول يفقد أليسون 6 مباريات
"وصيف المونديال".. صفقة جديدة لبايرن ميونيخ
ثورة الأهلي مستمرة.. لاعب جديد يرحل بعد فسخ تعاقده بالتراضي
قبل السوبر الأوروبي.. 5 مشاهد درامية بين صلاح وتشيلسي
الإعارة الخامسة.. 3 لاعبين ضمن صفقة انتقال لاعب الأهلي لسموحة
بعد توقف مفاوضات دياز وفيريرا.. كل الطرق في الزمالك تؤدي لـ"ميلوفيتش"
سموحة يضم لاعب الأهلي لمدة 5 مواسم
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