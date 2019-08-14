تقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي باعتذار لأعضاء النادي عن التنظيم السيىء الذي شهدته حفل العيد الذي أقيم بمقر النادي وتسبب في أستياء تام لأعضاء النادي وفقا لما أكدته الوفد . في أستياء تام لأعضاء النادي وفقا لما أكدته الوفد . وقالت الادارة في بيان على الموقع الرسمي للنادي إن الادارة تتقدم بأعتذار عن التنظيم غير اللائق للحفل والذي لا يليق بكيان الاتحاد السكندري مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد تحقيقا لمعرفة أسباب ما حدث إلى جانب التعهد بتنظيم يتناسب مع اسم النادي الادارة تتقدم بأعتذار عن التنظيم غير اللائق للحفل والذي لا يليق بكيان الاتحاد السكندري مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد تحقيقا لمعرفة أسباب ما حدث إلى جانب التعهد بتنظيم يتناسب مع اسم النادي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الاتحاد السكندري تعتذر عن مهزلة حفل العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.