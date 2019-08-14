الإسماعيلي يعلن عن موعد ودياته في معسكر 6 أكتوبر

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى عن موعد المباريات الودية التى يخوضها الفريق فى معسكر مدينة السادس من أكتوبر الذي يبدأ اليوم الإربعاء. ويخوض الفريق الودية الأولى يوم الجمعة المقبل مع بتروجيت على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى تمام الساعة الخامسة مساءًا. مع بتروجيت على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى تمام الساعة الخامسة مساءًا. بينما تكون الودية الثانية للدراويش ستجمعه أمام فريق حرس الحدود يوم الأثنين القادم على ملعب فندق الإقامة موفنبيك فرع السادس من أكتوبر فى تمام الخامسة مساءًا أيضا. القادم على ملعب فندق الإقامة موفنبيك فرع السادس من أكتوبر فى تمام الخامسة مساءًا أيضا. فيما تكون الودية الثالثة ستكون ضد فريق كوكاكولا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب فندق الاقامة. هذا يجرى الاتفاق على مباراة ودية رابعة لم يتم تحديد طرفها الآخر حتى الأن.

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