رسميًا.. كريم علاء مديرًا فنيًا لفريق البراعم 8 سنوات بنادي الوحدة الإماراتي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي عن تولية المصري كريم علاء مدرب براعم وادي دجلة السابق، مهام المدير الفني لفريق البراعم 8 سنوات بالنادي الإماراتي خلال الموسم المقبل.

وأعرب علاء في تصريحات خاصة لـ "الوفد" عن سعادته بالانضمام لصفوف نادي الوحدة، متمنياً أنه يرغب في أن يكون عند حسن ظن مجلس إدارة النادي

الإماراتي.

وقال علاء إنه اكتسب خبرة كبيرة أثناء تدريبة لفريق ناشئي وادي دجلة 2006 والبراعم مواليد 2009 الذي حصل معهم الموسم الماضي علي المركز الرابع في بطولة بايرن ميونخ.

وحرص علاء علي توجيه الشكر لإسلام شكري مدير لأكاديمية بنادي الوحدة الإماراتي

لكرة القدم الاستثمارية و مدارس الكرة، مشيرًا أنه هو من رشحة لتولية منصب المدير الفني لفريق براعم الوحدة.

وكان علاء لاعباً في فريق ناشئين الأهلي ثم انتقل إلي الترسانة في عام ثم انتقل إلى المصري البورسعيدي ثم إلى وادي دجلة واختتم مشواره كلاعب عام 2012، ثم اتجه الي مجال التدريب بفريق وادي دجلة مواليد 2009 قبل أن ينتقل إلي الوحدة الإماراتي الموسم الجديد لتدريب البراعم.