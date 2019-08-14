رياضة | 5 عوامل تجعل حسام حسن الأنسب لتدريب منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 عوامل تجعل حسام حسن الأنسب لتدريب منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم، عدد من السير الذاتية للمدربين المحليين للتعاقد مع أحدهم، لتولي المهمة الفنية للفراعنة خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي رحل بعد الخروج من الكان الإفريقي.

وفي الوقت نفسه يتردد اسم حسام حسن بقوة داخل الجبلاية، خاصة بعد دعم قرار تولي مدرب وطني للفراعنة خلال المرحلة المقبلة بعد فشل تجربة أجيري.

ويدعم العديد من الجماهير المصرية ومسئولي الجبلاية، فكرة قيادة حسام حسن للمنتخب الوطني، خاصة وأنه كان من أبرز المرشحين لتولي المعمة من قبل خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر، ولكن رغبة اتحاد الكرة في التعاقد مع مدرب أجنبي أدت إلى استقدام أجيري.

وفي التقرير التالي نستعرض 5 عوامل تجعل حسام حسن الأنسب لتدريب منتخب مصر.

1-الشخصية:

من أهم العوامل التي ترجح كفة حسام حسن لتولي المهمة الفنية لمنتخب مصر في الفترة الحالية، هي شخصية العميد والتي تعد من مميزاته في مسيرته التدريبية، حيث يستطيع إخراج 200% من مجهود اللاعبين، وهو مايحتاجه بشدة منتخب مصر في ظل غياب الروح في الفترة الأخيرة واللعب بشكل متراخي، وهو ماظهر بشكل واضح في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

2-مسيرته التدريبية:

Advertisements

قدم حسام حسن مسيرة تدريبية مميزة للغاية، حيث قام بتدريب العديد من الأندية وحقق أرقاما مميزة أبرزها مع نادي المصري البورسعيدي والذي قاده لنهائي كأس مصر والسوبر المصري، بالإضافة للوصول لنصف نهائي الكونفدرالية على الرغم من تواضع الامكانيات، بالإضافة لإنجازه مع منتخب الأردن حيث وصل للمباراة الفاصلة في تصفيات المونديال قبل أن يخسر أمام أوروجواي، ودرب العديد من أندية القمة كالزمالك حيث نجح في انتشاله من المراكز الأخيرة خلال ولايته الأولى وجعله ينافس بقوة على البطولات، بعدما اكتشف عدد من اللاعبين الصغار نافس بهم جيل الأهلي التاريخي في هذا الوقت، ومع الاتحاد السكندري حقق نتائج مميزة ونجح في إبقاء الفريق بالدوري الممتاز ، وكذلك تجربته الأخيرة مع سموحة والتي تسلم فيها المهمة في ظروف صعبة لم يكن أي مدرب ليوافق بها، ولكنه نجح فيها ليواصل العميد نجاحه في المهمات المستحيلة والصعبة، وقدم حسام حسن تجربة مميزة مع بيراميدز وكان منافسا بقوة على لقب بطولة الدوري خلالها .

3-تاريخه كلاعب:

قدم حسام حسن الكثير للكرة المصرية ويعد واحدا من أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب مصر، حيث قاد الفراعنة للتأهل لمونديال إيطاليا بعد هدفه التاريخي في شباك الجزائر في المباراة الفاصلة، كما حصل على ركلة الجزاء التي سجل منها مجدي عبد الغني هدف مصر في مونديال 90 بشباك هولندا، وتوج بلقب كأس أمم إفريقيا 3 مرات 1986 و1998 و2006، كما يعد حسام حسن الهداف التاريخي للمنتخب الوطني برصيد 78 هدف.

4-تجربة بلماضي وسيسيه:

قدم الثنائي الجزائري جمال بلماضي والسنغالي سيسيه مستوى رائع في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة كمدربين، وقادا منتخبا بلادهم للمباراة النهائية، ويعد حسام حسن النموذج الأمثل لتكرار هذه التجربة خاصة وأنه يمتلك الروح والشخصية بجانب الفنيات مما يعني أنه الأنسب لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة وإعادة الانضباط والمستوى المميز للمنتخب.

5- اسم وقيمة حسام حسن:

سيكون اسم حسام حسن كواحد من أساطير القارة السمراء عنصرا هاما في تفوق المنتخب المصري، حيث يعد اسم المدرب وشهرته الكبيرة كلاعب عامل من عوامل نجاحه، كما حدث مع جورج وايا مع ليبيريا حيث ساهمت شهرته كلاعب في توليه منصب رئيس ليبريا، ويضيف اسم وقيمة اللاعب أهمية كبيرة للمنتخب كما يحدث للمنتخبات والأندية التي تولى مارادونا ودونجا تدريبها .