رياضة | تقارير صحفية.. تكشف "القشة التي قسمت ظهر البعير" في رحيل نيمار من باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير صحفية.. تكشف "القشة التي قسمت ظهر البعير" في رحيل نيمار من باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا الى برشلونة أصبح أمر حتمي بعد العديد من التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية.
وأشارت الصحفية أنه خلال 48 ساعة القادمة يمكن أن يكون هناك تقدم كبير في ملف اللاعب.
وأضافت "ليكيب": دائماً ما كان هناك احتمال لإستمرار نيمار في باريس ولكن بعد ما حدث يوم الاحد فان اللاعب لن يبقى.
وعن تفاصيل الصفقة: أوضحت الصحيفة الفرنسية أنه إذا تمت العملية يمكن ان يكون كوتينهو طرفاً فيها.