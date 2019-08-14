رياضة | تقارير صحفية.. تكشف "القشة التي قسمت ظهر البعير" في رحيل نيمار من باريس

أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا الى برشلونة أصبح أمر حتمي بعد العديد من التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية.

وأشارت الصحفية أنه خلال 48 ساعة القادمة يمكن أن يكون هناك تقدم كبير في ملف اللاعب.

وأضافت "ليكيب": دائماً ما كان هناك احتمال لإستمرار نيمار في باريس ولكن بعد ما حدث يوم الاحد فان اللاعب لن يبقى.

وعن تفاصيل الصفقة: أوضحت الصحيفة الفرنسية أنه إذا تمت العملية يمكن ان يكون كوتينهو طرفاً فيها.