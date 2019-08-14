رياضة | مفاجأة كبري في مفاوضات الزمالك مع فيريرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة كبري في مفاوضات الزمالك مع فيريرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مقرب من البرتغالي المخضرم جسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للسد القطري والأسبق لنادي الزمالك، أن مسؤولي الأبيض لم يفاوضوه لتدريب القلعة البيضاء من جديد.

وقال المصدر في تصريحات لـ "الخليج 365 الرياضي" أن جلسة أمير مرتضى منصور مع فيريرا كانت لتسوية مستحقاته المتبقبة له لدى نادي الزمالك والمتأخرة منذ 2015 والتي أشتكى بها البرتغالي نادي الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية.

يذكر أن العديد من الصحف والمواقع الرياضية زعمت اقتراب فيريرا من العودة مجدداً للقلعة البيضاء بعد تسريب صورة لاجتماعه مع مسؤولي الزمالك.