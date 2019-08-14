الامارات | اتحاد الهوكي يعتمد النظام الأساسي الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الهوكي يعتمد النظام الأساسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الهوكي النظام الأساسي الجديد للاتحاد الذي تم إعداده لمواكبة التغييرات التي طرأت على الأنظمة ولوائح العمل الرياضي في الدولة، وكلف مجلس إدارة الاتحاد برئاسة إسماعيل البنا رئيس اتحاد اللعبة، النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للهوكي الأمين العام للاتحاد عتيق جمعة مدني، بموافاة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية بالنظام الأساسي الجديد ومتابعة كل الإجراءات الخاصة بالعمل بمقتضاه.

وكانت اللجنة التي شكلها مجلس إدارة الاتحاد لوضع النظام الأساسي برئاسة الأمين العام عتيق جمعة، قامت بالتواصل مع الاتحادين الدولي والآسيوي للهوكي واطلعت على لوائحهما متضمنة آخر التعديلات التي طرأت عليها، ومن ثم قامت بوضع النظام الأساسي بما لا يتعارض مع اللوائح القارية والدولية.

من جهة أخرى، كلّف مجلس الإدارة الأمانة العامة بوضع تصور كامل لخطة نشاط ومسابقات الموسم المقبل، ووجه بأن تتضمن الخطة آليات وأنشطة ومسابقات تسمح بفتح المجال بشكل أكبر لمشاركة لاعبي الفئات الأربع المشمولة بقرار رئيس الدولة.

وكلف المجلس اللجنة النسائية بالاتحاد برئاسة الدكتورة هيا إبراهيم بن سيفان، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة النسائية، بوضع تصوراتها للموسم الرياضي الجديد، مؤكداً أن النشاط النسائي سيجد الدعم المناسب.