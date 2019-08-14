الامارات | جوليانو: «العالمي» استحق التأهل إلى ربع النهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن جوليانو: «العالمي» استحق التأهل إلى ربع النهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب النصر السعودي، البرازيلي جوليانو فيكتور، إن «العالمي» استحق الفوز على الوحدة، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن النصر كان لديه إصرار كبير على تحقيق الفوز، وتعويض نتيجة التعادل بين الفريقين في لقاء الذهاب.

وحصل جوليانو، الذي أحرز الهدفين الثاني والثالث لمصلحة «العالمي»، على لقب أفضل لاعب في المباراة، إذ تحدث في مؤتمر صحافي عقب المباراة قائلاً إن «المباراة كانت صعبة جداً، بسبب الأجواء الصعبة وارتفاع درجة الحرارة، إلى جانب قوة فريق الوحدة الذي يلعب على أرضه ووسط جمهوره، ولديه أفضلية من خلال نتيجة لقاء الذهاب، بإحرازه هدفاً في مرمى النصر في الرياض».

وأضاف: «لم نتأثر بنتيجة الذهاب، ولقد جئنا إلى أبوظبي من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية، وكان هناك تركيز كبير من اللاعبين منذ انتهاء مباراة الذهاب».

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وتوجه اللاعب البرازيلي بالشكر إلى زملائه في الفريق، وقال: «لقد قاتلنا منذ الدقيقة الأولى وحتى نهاية المباراة، لذلك استحق الفريق تحقيق الفوز والتأهل، ويجب أن نبدأ التفكير في المرحلة المقبلة، ومواصلة مشوارنا في البطولة القارية».

يذكر أن جوليانو عادل رقماً قياسياً خاصاً بـ«العالمي»، إذ بات الدولي البرازيلي السابق الهداف التاريخي للنصر في دوري أبطال آسيا، برصيد خمسة، بعد أن كسر الرقم المسجل باسم الكويتي بدر المطوع، الذي أحرز خمسة أهداف للفريق العاصمي في البطولة القارية في موسم 2011، بينما ينافس اللاعب البرازيلي على صدارة هدافي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي يملك في جعبته ثلاثة أهداف.

• جوليانو أصبح الهداف التاريخي للنصر في دوري أبطال آسيا برصيد خمسة أهداف.