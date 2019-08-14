الامارات | ماكسويل يستقيل من مهامه منسقاً رياضياً في سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن ماكسويل يستقيل من مهامه منسقاً رياضياً في سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقال اللاعب الدولي السابق البرازيلي ماكسويل من مهامه منسقاً رياضياً في نادي باريس سان جيرمان، للعودة إلى البرازيل للمثول أمام الشرطة المحلية، بتهمة الاعتداء على زوجته السابقة، بحسب ما أشارت تقارير صحافية أمس.

وبحسب صحيفة «لو باريزيان»، اضطر ماكسويل إلى البقاء في بلاده تحضيراً للدفاع عن نفسه في قضية شخصية، الأمر الذي يحول دون الاضطلاع بمهامه مع النادي الباريسي.

وشغل لاعب الوسط الدولي البرازيلي السابق منصبه في سان جيرمان منذ اعتزاله كرة القدم نهائياً عام 2017.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن النادي الباريسي عرض على لاعبه الذي أنهى معه مسيرته الكروية ودافع عن ألوانه بين عامي 2012 و2017، أن يشغل منصب سفير له في البرازيل، على أن تحدد مهامه لاحقاً.

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من ناحيتها، أشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن اجتماعاً سيعقد بين اللاعب ومسؤولين في النادي في الأيام المقبلة.

وفتحت الشرطية البرازيلية لولاية ميناس جيرايس تحقيقاً بشأن اعتداء محتمل أواخر يونيو الماضي، بناء على شكوى تقدمت بها زوجة ماكسويل السابقة جوليا ريفيريندو أندرادي.

وصرح ماكسويل حينها «من أجل أولادي، سأبرهن براءتي، وأظهر أنها مجرد أكاذيب».

• النجم البرازيلي السابق شغل منصبه في سان جيرمان منذ الاعتزال عام 2017.