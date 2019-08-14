شكرا لقرائتكم خبر عن التأهل بـ «الأفعال».. لا بالأقوال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

ضرب فريق الهلال موعدا مع شقيقه الاتحاد في ذهاب دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال آسيا على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، عقب تأهله على حساب الأهلي رغم خسارته بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض (محيط الرعب) ليتأهل الهلال بمجموع المباراتين (4-3).

قدم الأهلي مستوى أكثر من جيد، لا سيما في الشوط الأول، الذي تمكن خلاله اللاعب عبدالفتاح عسيري من تحقيق هدف التقدم في الدقيقة 42 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الـ18 خادع فيها المحترف الصربي دانيل اليكستش حارس الهلال عبدالله المعيوف لتأخذ الكرة طريقها للمرمى الهلالي.

وفي الشوط الثاني، سيطر الهلال على مجريات المباريات ووقف الحظ ضد الفريق بعد أن تصدى القائم الأهلاوي لتسديدة جيوفينكو، ومن ثم تسديدة أخرى من جيوفينكو مرت بجوار القائم وكذلك تسديدة البديل هتان باهبري ذهبت لخارج الملعب، وشهدت المباراة في الدقائق الأخيرة مشادة بين الحارس الأهلاوي محمد العويس ومهاجم الهلال المحترف غوميز، ما أدى إلى منح الحكم البطاقة الصفراء لكليهما.