شكرا لقرائتكم خبر عن «ألتراس» الشقردية الأجمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ‏ نجح جمهور الشقردية لأول مرة في تطبيق فكرة الألتراس في الملاعب ‏ نجح جمهور الشقردية لأول مرة في تطبيق فكرة الألتراس في الملاعب السعودية ، خلال اللقاء الذي جمع الهلال أمام الأهلي ضمن إياب دور الـ(16) من بطولة دوري أبطال آسيا، إذ ظهر المدرج الهلالي بشكلٍ مختلف أعطى المدرج أناقة مختلفة عن المدرج التقليدي المعروف، وقد تفاعل جميع الجماهير الهلالية مع هذا اللون الجديد على الملاعب السعودية. يذكر أن مجلس الجمهور الهلالي عمل جهداً كبيراً لإظهار المدرج الهلالي بهذه الحلة الجديدة، إذ استعد مبكراً لصناعة هذا المدرج وذلك بتسجيل الجماهير قبل أسبوع لإتمام هذه الفكرة، التي نجحت بشهادة المتابع الرياضي.



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