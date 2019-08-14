شكرا لقرائتكم خبر عن برانكو يهنئ الأهلاويين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)قدم مدرب الأهلي برانكو التهنئة للاعبيه عقب الفوز على الهلال مساء أمس في إياب دور الـ١٦ من دوري أبطال آسيا؛ وهو الانتصار الذي لم يكن كافياً للتأهل بعد الخسارة ذهاباً في جدة بأربعة أهداف لعدفين، وقال برانكو: قدمنا مباراة جيدة وحققنا فوزاً سيمنحنا الثقة في المرحلة المقبلة، وحاولنا كثيراً مضاعفة النتيجة والاقتراب أكثر من التأهل إلا أننا لم نوفق. وأكد برانكو أن عدم البدء بالمهاجم عمر السومة كان بسبب عدم جاهزيته البدنية.
واختتم المدرب الصربي حديثه بتقديم الشكر للجماهير التي انتقلت إلى العاصمة الرياض وساندت الفريق بكل قوة في المباراة.
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