شكرا لقرائتكم خبر عن لقب القارة الآسيوية يقترب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) @NAEEMTAMIMALHAC

لأول مرة منذ 6 سنوات، سيتواجد 3 أندية سعودية في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا بعد تأهل النصر بانتصاره خارج الأرض على الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليلحقه الاتحاد بعد انتصاره العريض على ذوب آهن الإيراني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فيما ضمنت السعودية مقعدا ثالثا بتأهل الهلال .

وضرب النصر موعدا مع السد القطري، بينما ينتظر الاتحاد الهلال في كلاسيكو سعودي جديد.

وكان آخر مرة تأهلت 3 أندية سعودية للدور ربع النهائي في نسخة عام 2012؛ أولها الهلال الذي غادر حينها على يد أولسان الكوري الفائز بلقب البطولة في العام نفسه، بينما نجح الأهلي بعبور فريق سيباهان الإيراني، في وقت تأهل العميد من بوابة جوانزو الصيني قبل أن يغادر البطولة في الدور نصف النهائي على يد الأهلي الذي خسر النهائي بعدها بثلاثية أمام الفريق الكوري.

وبرهن تأهل 3 أندية من أصل 4 متأهلة لدور الـ16 في البطولة على قوة الأندية السعودية وارتفاع مستواها بسبب رفع عدد اللاعبين الأجانب، لينسف الكلام الذي يتداول بأن زيادة عدد الأجانب أضعف الأندية وقلص فرص ظهور اللاعب المحلي وهو ما نفته البطولة الآسيوية بتأهل الثلاثي السعودي لدور الثمانية في أقوى البطولات الآسيوية.