اخبار الرياضه

لقب القارة الآسيوية يقترب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لقب القارة الآسيوية يقترب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) @NAEEMTAMIMALHAC

لأول مرة منذ 6 سنوات، سيتواجد 3 أندية سعودية في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا بعد تأهل النصر بانتصاره خارج الأرض على الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليلحقه الاتحاد بعد انتصاره العريض على ذوب آهن الإيراني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فيما ضمنت مقعدا ثالثا بتأهل الهلال .

وضرب النصر موعدا مع السد القطري، بينما ينتظر الاتحاد الهلال في كلاسيكو سعودي جديد.

وكان آخر مرة تأهلت 3 أندية سعودية للدور ربع النهائي في نسخة عام 2012؛ أولها الهلال الذي غادر حينها على يد أولسان الكوري الفائز بلقب البطولة في العام نفسه، بينما نجح الأهلي بعبور فريق سيباهان الإيراني، في وقت تأهل العميد من بوابة جوانزو الصيني قبل أن يغادر البطولة في الدور نصف النهائي على يد الأهلي الذي خسر النهائي بعدها بثلاثية أمام الفريق الكوري.

وبرهن تأهل 3 أندية من أصل 4 متأهلة لدور الـ16 في البطولة على قوة الأندية السعودية وارتفاع مستواها بسبب رفع عدد اللاعبين الأجانب، لينسف الكلام الذي يتداول بأن زيادة عدد الأجانب أضعف الأندية وقلص فرص ظهور اللاعب المحلي وهو ما نفته البطولة الآسيوية بتأهل الثلاثي السعودي لدور الثمانية في أقوى البطولات الآسيوية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقب القارة الآسيوية يقترب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا