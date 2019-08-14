شكرا لقرائتكم خبر عن أنمار الحائلي: متابعة المباراة وسط الجماهير «متعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

عبر رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي عن سعادته بتأهل الاتحاد لدور الثمانية لدوري أبطال آسيا بعد أن تمكن العميد من الفوز ذهاباً وإياباً على فريق ذوب آهن الإيراني بمجموع اللقاءين 6/‏ 4 بعد أن فاز ذهاباً 2/‏ 1، وإياباً 4/‏ 3، مؤكداً أن الفوز برباعية والتأهل لدور الثمانية هو أجمل عيدية يقدمها النمور لجماهيرهم الوفية.

وقدم أنمار الحائلي تبريكاته للجماهير السعودية عامة والاتحادية خصوصا على هذا التأهل، مؤكداً أن الفريق سيعمل من الآن على تكملة المشوار نحو دور الأربعة، وأن ثقته كبيرة في الجهازين الفني واللاعبين لمعالجة مشكلة استقبال الأهداف غير المبررة بالرغم من ضمان النتيجة وبفارق مريح. وعن شعوره بمتابعة المباراة مع الجماهير في عرين النمور قال أنمار: لا شك أن متابعة المباراة وسط جماهير الذهب أمر لا يفوت، ومتعة لا توصف، والحمد لله الذي وفقنا وحققنا الفوز وبإذن سنفرح سوياً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة.