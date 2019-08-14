رومارينهو يكسر النحس التهديفي

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) باتت الجماهير الاتحادية تخشى على مهاجميها من عقدة ضياع الفرص السهلة أمام مرمى الخصوم، وكاد أن يكون المهاجم البرازيلي رومارينهو من ضمنها في لقاء الفريق أمام ذوب آهن الإيراني.فمنذ بداية المباراة لم يبتسم الحظ لرومارينهو وأضاع ثلاث فرص محققة، لاسيما الكرة التي مرت أمامه وهو مواجه تماماً للمرمى الإيراني الخالي، وكرة أخرى في العارضة، وثالثة أبعدها الحارس الإيراني باقر بصعوبة، ولكن في الشوط الثاني تبدل الحال وكسر رومارينهو العقدة بعد أن تمكن من تسجيل هدفين ،ونال رومارينهو بهذين الهدفين جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد المستوى الرائع الذي قدمه، وتمكن من رفع رصيده التهديفي في دوري أبطال آسيا إلى 5 أهداف متجاوزا هداف الفريق في البطولة فهد المولد صاحب الأهداف الـ4.

باتت الجماهير الاتحادية تخشى على مهاجميها من عقدة ضياع الفرص السهلة أمام مرمى الخصوم، وكاد أن يكون المهاجم البرازيلي رومارينهو من ضمنها في لقاء الفريق أمام ذوب آهن الإيراني.فمنذ بداية المباراة لم يبتسم الحظ لرومارينهو وأضاع ثلاث فرص محققة، لاسيما الكرة التي مرت أمامه وهو مواجه تماماً للمرمى الإيراني الخالي، وكرة أخرى في العارضة، وثالثة أبعدها الحارس الإيراني باقر بصعوبة، ولكن في الشوط الثاني تبدل الحال وكسر رومارينهو العقدة بعد أن تمكن من تسجيل هدفين ،ونال رومارينهو بهذين الهدفين جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد المستوى الرائع الذي قدمه، وتمكن من رفع رصيده التهديفي في دوري أبطال آسيا إلى 5 أهداف متجاوزا هداف الفريق في البطولة فهد المولد صاحب الأهداف الـ4.

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