شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتصدر قائمة الهدافين بـ 19 هدفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

بعد فوزه القوي على ذوب آهن الإيراني برباعية في لقاء الإياب لدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا تصدر هجوم الاتحاد قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في النسخة الحالية 2019، حيث تمكن 9 لاعبين من تسجيل 19 هدفاً في 8 لقاءات خاضها الفريق إلى الآن. وتناوب على تسجيل الـ19 هدفا 9 لاعبين؛ 5 منهم لاعبون محليون و4 محترفون أجانب، وتصدر قائمة هدافي الاتحاد المحترف البرازيلي رومارينهو برصيد 5 أهداف سجلها في 4 مباريات؛ 3 منها أتت متتالية في دور المجموعات من الجولة الرابعة إلى السادسة وأمام فرق لوكوموتيف الأوزبكي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما، ومن ثم الريان القطري والوحدة الإماراتي، وفي لقاء الإياب أمام ذوب آهن الإيراني لدور الـ 16 تمكن رومارينو من تسجيل هدفين ليصل إلى رصيد خمسة أهداف.

ويأتي بعده نجم الفريق فهد المولد الذي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة سنة، حيث سجل 4 أهداف أتت كالتالي: أمام الريان القطري في لقاء الافتتاح (هدفين)، ومن ثم في الجولة الثالثة أمام لوكوموتيف الأوزبكي هدفين أيضاً، وفرض مدافع الاتحاد زياد الصحفي اسمه كثالث الهدافين بعد أن أحرز هدفين أمام الريان القطري وذوب آهن الإيراني، فيما سجل هدفا واحدا كل من: عبدالعزيز العرياني، وعبدالرحمن الغامدي، إضافة إلى المحترفين الأجانب لويس خمينيز وإميليانو فيتشيو وكارلوس فيلانويفا.